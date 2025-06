Castellammare, maxi operazione dei Carabinieri nel weekend: denunce, sequestri e oltre 21mila euro di multe

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri hanno condotto a Castellammare di Stabia un’intensa operazione ad “Alto Impatto”, con controlli a tappeto proseguiti fino a tarda notte. L’iniziativa, mirata alla prevenzione della criminalità diffusa e al rispetto delle norme di sicurezza urbana, si è concentrata nelle zone più frequentate del centro cittadino.

Nel corso delle attività, due persone sono state allontanate dalla cosiddetta “zona rossa” per aver svolto nuovamente, nonostante precedenti provvedimenti, l’attività abusiva di parcheggiatore. Quattro persone sono state denunciate a piede libero: due per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, le altre due per esercizio abusivo dell’attività di parcheggio.

Un esercizio commerciale è stato multato per occupazione illecita di suolo pubblico, mentre quattro soggetti sono stati segnalati per uso personale di droga. In un caso, è stata trovata della sostanza stupefacente non ancora attribuita a un responsabile.

I numeri dell’operazione parlano chiaro: oltre 600 persone identificate, più di 300 veicoli controllati, 31 fermati con precedenti penali e 32 soggetti già sottoposti a misure restrittive. Sul fronte della viabilità, i controlli stradali hanno portato a 55 sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di oltre 21mila euro.

Le principali violazioni riguardavano: mancata revisione del veicolo, guida senza patente, uso del cellulare alla guida, assenza di copertura assicurativa, mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco, e irregolarità nei documenti obbligatori.

Le attività di vigilanza e contrasto alla microcriminalità proseguiranno anche nelle prossime settimane, per garantire maggiore sicurezza e legalità nell’area stabiese.