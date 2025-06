Elisoccorso d’emergenza in Costiera Amalfitana: 63enne trasferito d’urgenza a Nocera

Nel primo pomeriggio di ieri si è svolto un delicato intervento di elisoccorso sanitario in Costiera Amalfitana. Un uomo di 63 anni, residente a Cetara, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore a bordo di un’eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alle ore 15:45. Il trasporto è stato reso necessario a causa del blackout elettrico che ha colpito l’ospedale “Ruggi” di Salerno, inizialmente destinato ad accogliere il paziente.

L’uomo era stato precedentemente ricoverato al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione, con una grave forma di addome acuto associata a sepsi: una condizione potenzialmente fatale che può rapidamente evolvere in shock settico. Dopo una prima stabilizzazione con trattamento farmacologico, i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura più attrezzata, come riportato da “Il Quotidiano della Costiera“.

Il coordinamento tra la centrale operativa del 118 regionale, i Comuni di Ravello e Scala e il presidio di Castiglione si è rivelato decisivo per garantire la tempestività dell’intervento. Durante il trasporto in ambulanza verso il campo sportivo di Scala, è stato necessario interrompere temporaneamente la circolazione stradale in località Civita, dove il semaforo è stato bloccato su rosso in entrambe le direzioni per agevolare il passaggio del mezzo di soccorso. Presente sul posto anche la Polizia Municipale di Scala per supportare le operazioni.

Attualmente il paziente è ricoverato presso il reparto specialistico del “Ruggi” di Salerno. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Questo primo intervento conferma l’efficacia della recente decisione della Regione Campania, che ha autorizzato, su proposta della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, l’utilizzo del campo sportivo di Scala come nuovo punto di atterraggio per l’elisoccorso regionale. Una soluzione strategica, soprattutto in seguito alla sospensione degli atterraggi al porto turistico di Maiori, un tempo preferito per la vicinanza al presidio ospedaliero.