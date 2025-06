Il Panuozzo protagonista a Gragnano: tre giorni di festa per celebrare storia, gusto e territorio

L’evento si svolgerà da domenica 22 a martedì 24 giugno in via Quarantola a Gragnano, trasformando la città in un palcoscenico di sapori autentici, musica e tradizioni locali.

Tre giorni per rendere omaggio al Panuozzo di Gragnano nella sua terra d’origine, con l’obiettivo di ottenere il marchio IGP. È stato presentato ufficialmente a Napoli, nella sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia (sede della Giunta regionale della Campania), il “Festival del Panuozzo 2025”. L’evento si svolgerà da domenica 22 a martedì 24 giugno in via Quarantola a Gragnano, trasformando la città in un palcoscenico di sapori autentici, musica e tradizioni locali.

Il tema della conferenza, “Panuozzo di Gragnano: un impasto di storia, gusto e territorio”, ha segnato l’inizio di un’iniziativa che punta a valorizzare uno dei prodotti simbolo dell’enogastronomia campana. Undici stand, gestiti esclusivamente da membri dell’Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano, offriranno undici diverse farciture, tutte realizzate con prodotti a chilometro zero, come specificato da Ciro Minopoli, presidente dell’Associazione.

Spazio anche alla didattica e al divertimento per i più piccoli, con laboratori sull’impasto e la cottura del panuozzo, oltre ad artisti di strada che animeranno le giornate. Ma al centro della festa ci sarà sempre lui: il Panuozzo di Gragnano.

“Gragnano è un po’ la Silicon Valley dell’enogastronomia”, ha affermato il sindaco Nello D’Auria. “Il panuozzo è nato qui, si è evoluto qui, ed è diventato un’eccellenza riconosciuta ben oltre i confini regionali. È un prodotto che racconta il nostro territorio e la sua capacità di innovare nella tradizione”.

Il festival sarà anche un’occasione per promuovere il marchio Panuozzo di Gragnano, già riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), e per sostenere il percorso verso l’IGP. “Valorizzare il panuozzo – ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo – significa dare slancio anche alle filiere agricole e alimentari campane. È un simbolo della nostra identità territoriale”.

L’incontro ha visto anche la partecipazione del mondo accademico. Il sociologo Raffaele Sibilio ha evidenziato il ruolo del panuozzo nella costruzione dell’identità territoriale e nello sviluppo turistico, legandolo a luoghi simbolici come la Valle dei Mulini. Quirino Picone, esperto di comunicazione enogastronomica, ha invece sottolineato la necessità di una strategia condivisa per raccontare il prodotto, suggerendo la creazione di spazi digitali come “panuozzo.blog” per promuovere l’intera filiera.

Il “Festival del Panuozzo”, patrocinato dalla Città di Gragnano e dalla Regione Campania, vedrà la partecipazione di undici pizzerie e panuozzerie locali: Mascolo 1982, Mascolo 1995, Pascarlì, Il Tris, La Valle dei Mulini, ‘O Presidente, Il Tempio, Luigi ‘o furnar, MalaInGrano, Ciccio ‘o ciccione e Domenico Mascolo. Una festa di gusto e identità che punta a conquistare anche il riconoscimento europeo.