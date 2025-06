Napoli, piazza Bellini: pusher arrestato durante la movida notturna

Ennesimo arresto per spaccio in pieno centro, a due passi dalla movida notturna di piazza Bellini, nel quartiere San Lorenzo.

Erano le 2:50 circa quando i carabinieri della compagnia Napoli Centro, impegnati in un servizio di controllo nella zona, hanno sorpreso un 30enne di origine gambiana – già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale – mentre cedeva due dosi di cocaina a un giovane turista croato di 24 anni.

L’operazione è scattata non appena è avvenuto lo scambio di denaro tra i due. Il pusher, accortosi della presenza dei militari, ha tentato di fuggire aggredendo i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di divincolarsi. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto.

Durante la perquisizione, il 30enne è stato trovato in possesso di un quantitativo significativo di stupefacenti: 45 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish, un grammo di cocaina e due pasticche di ecstasy. Tutto il materiale era suddiviso in dosi, pronte per la vendita al dettaglio secondo le preferenze dei consumatori.

L’arrestato è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio. Intanto, l’intervento dei carabinieri conferma ancora una volta come la zona di piazza Bellini, epicentro della movida giovanile napoletana, continui a essere anche un punto caldo per il traffico di droga.