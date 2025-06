Omicidi tra clan nell’Agro: la Cassazione nega la “continuazione” a Carlo Montella

La Corte di Cassazione ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria di Carlo Montella, 71 anni, originario di Angri, rigettando il suo ricorso contro la sentenza della Corte d’Assise di Napoli. A febbraio, quest’ultima aveva già respinto la richiesta di applicazione del principio della “continuazione” per una serie di omicidi compiuti tra il 1989 e il 1991, durante un periodo di forti tensioni e riorganizzazione all’interno della criminalità organizzata dell’Agro nocerino-sarnese.

Montella, già condannato in via definitiva per quegli omicidi, aveva chiesto un alleggerimento della pena, sostenendo — attraverso il proprio legale — che tutte le azioni delittuose fossero riconducibili a un unico disegno criminoso, legato alla strategia del clan Tempesta, di cui era figura di rilievo. Secondo la difesa, i reati erano parte di un piano unitario volto a rafforzare il controllo sul territorio, approfittando del vuoto lasciato dalla crisi della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, come riporta “La Città“.

La Cassazione ha però confermato quanto già stabilito in appello: i singoli omicidi, seppur avvenuti in un contesto di guerra tra clan, non possono essere considerati espressione di un progetto criminale unico, tale da giustificare una riduzione della pena complessiva.