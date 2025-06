Piano di Sorrento punta sul digitale: QR Code e audio-guide per riscoprire il patrimonio culturale

In pratica, sui principali siti monumentali sono stati installati pannelli dotati di QR Code. Basta una semplice scansione con lo smartphone per accedere a contenuti informativi in italiano e inglese.

Il Comune di Piano di Sorrento ha lanciato un innovativo progetto digitale per valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale, coinvolgendo turisti e cittadini in un’esperienza immersiva e accessibile. Promossa dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, in collaborazione con l’Ufficio Cultura, l’iniziativa mira a far conoscere i monumenti più significativi della città attraverso pagine web multilingua, contenuti audio e mappe interattive.

In pratica, sui principali siti monumentali sono stati installati pannelli dotati di QR Code. Basta una semplice scansione con lo smartphone per accedere a contenuti informativi in italiano e inglese: testi descrittivi, gallerie fotografiche e indicazioni su Google Maps che facilitano la visita e l’orientamento sul territorio, come riporta “Positanonews“.

A rendere l’esperienza ancora più accessibile è la possibilità di ascoltare i contenuti attraverso file audio, una soluzione pensata per chi preferisce un approccio più dinamico o ha difficoltà nella lettura. Questo sistema consente una fruizione più inclusiva del patrimonio locale.

L’obiettivo non è solo rivolto al turismo, ma anche ai cittadini: spesso, infatti, chi vive quotidianamente in un luogo ignora parte della sua storia e dei suoi beni culturali. Il progetto invita la comunità a riscoprire il proprio territorio, stimolando senso di appartenenza e consapevolezza identitaria.

Un aspetto distintivo dell’iniziativa è l’autonomia con cui è stata realizzata: ogni fase – dalla creazione delle pagine web alla stesura dei testi, fino all’installazione dei QR Code – è stata interamente curata dal personale interno al Comune. Un esempio virtuoso di gestione delle risorse, che valorizza le competenze professionali dell’Ente e dimostra come sia possibile innovare con mezzi propri.

Il sito web dedicato, attivo da pochi mesi, è già diventato un riferimento per chi desidera scoprire o approfondire la storia di Piano di Sorrento. I contenuti vengono aggiornati costantemente e, nel breve periodo, tutti i monumenti saranno corredati anche di tracce audio in lingua.

Con questo progetto, Piano di Sorrento si afferma come modello di turismo sostenibile e intelligente, in cui la tecnologia diventa strumento al servizio della cultura e del territorio.