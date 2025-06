Pompei. Crisi chioschi, salta il tavolo di confronto: scontro tra maggioranza e opposizione, la protesta degli ambulanti continua

È naufragato ancor prima di cominciare il tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione previsto per il pomeriggio di venerdì scorso a Palazzo De Fusco, convocato per affrontare l’emergenza che da nove mesi tiene fermi i venditori ambulanti, rimasti senza lavoro dopo il sequestro e la demolizione di chioschi e gazebo ordinati dalla Procura di Torre Annunziata.

L’incontro si è interrotto bruscamente dopo l’abbandono dei consiglieri di opposizione Salvatore Caccuri (Italia Viva), Michele Troianiello e Marino Veglia (Insieme per il Futuro), che hanno lasciato il tavolo in aperta polemica con la maggioranza. A scatenare la rottura, la richiesta dei consiglieri di visionare i progetti relativi a chioschi e bancarelle, alla quale il dirigente dell’Ufficio tecnico, Gianluca Fimiani, ha risposto chiedendo una formale istanza di accesso agli atti, come riporta “Made in Pompei“.

Per i consiglieri di opposizione, il ricorso a cavilli burocratici è stato interpretato come un segnale di chiusura e scarsa collaborazione: «In un momento così delicato — hanno dichiarato — rispondere con formalismi, invece che con trasparenza, è una mancanza di buona fede». Hanno inoltre annunciato di voler investire della questione il Prefetto di Napoli, per garantire il rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali.

Nonostante i precedenti segnali di collaborazione — come il voto favorevole a una delibera che consentiva temporaneamente agli ambulanti di lavorare su suolo privato — il dialogo si è bruscamente interrotto. Intanto, la tensione con i lavoratori cresce: nella protesta cominciata l’11 giugno, gli ambulanti hanno chiesto al sindaco Carmine Lo Sapio di poter tornare a operare su suolo pubblico, almeno in attesa delle nuove concessioni previste dalla normativa Bolkestein.

La proposta dell’amministrazione di creare una “galleria commerciale” con chioschi disegnati dal Politecnico di Milano, da assegnare tramite bando pubblico, è stata respinta dagli ambulanti. Le posizioni restano dunque distanti. La crisi non si risolve, e mentre la politica litiga, decine di famiglie restano senza reddito.