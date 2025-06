Torre Annunziata. Pulizia, sicurezza e innovazione per la spiaggia pubblica

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, in collaborazione con la società PrimaVera, ha predisposto un piano straordinario per garantire pulizia, decoro e sicurezza lungo la spiaggia pubblica in vista della stagione estiva.

«Con l’arrivo dell’estate – dichiara il sindaco Corrado Cuccurullo – il nostro litorale sarà frequentato quotidianamente da centinaia di cittadini. Per questo motivo, è fondamentale intensificare le attività di manutenzione e pulizia della spiaggia».

Il piano prevede anche un rafforzamento del presidio della Polizia Locale nella zona dei lidi, con particolare attenzione alla fascia serale e ai fine settimana. «Vogliamo garantire un litorale non solo pulito, ma anche sicuro – aggiunge il sindaco – e per farlo lavoreremo in sinergia con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio».

Tra le novità confermate c’è il ritorno del Bebot, il drone cingolato a energia solare già sperimentato con successo nella scorsa estate. «Nel 2024 abbiamo testato il Bebot per valutarne prestazioni ed efficienza – spiega Eugenio Piscino, presidente di PrimaVera – e quest’anno, grazie a un accordo con il Flag, lo utilizzeremo in comodato d’uso per i prossimi due anni. È un passo concreto verso una gestione più moderna, autonoma e sostenibile della pulizia del nostro litorale».

A supporto del servizio, due nuovi operatori ecologici – selezionati attraverso il concorso pubblico dello scorso giugno – saranno impiegati per la pulizia quotidiana dell’arenile durante tutto il periodo estivo.

Infine, un appello alla cittadinanza: «La presenza degli operatori e l’impiego del Bebot – concludono Cuccurullo e Piscino – non sollevano nessuno dalle proprie responsabilità. La spiaggia è un bene di tutti e il rispetto dell’ambiente comincia dai comportamenti quotidiani di ciascuno».