Allacci abusivi alla rete elettrica in un condominio: sei denunciati. Rischi per la sicurezza pubblica

Durante un servizio di controllo straordinario del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un’operazione mirata nel comune di Cercola, con particolare attenzione alla zona di Caravita. L’intervento, svolto in collaborazione con tecnici della società fornitrice di energia elettrica, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità in un complesso di edilizia popolare situato in via Matilde Serao n. 5.

Nel corso degli accertamenti è emerso che diversi appartamenti erano allacciati in modo abusivo alla rete elettrica. I contatori erano stati manomessi per consentire il prelievo illegale di energia, alimentando le abitazioni senza alcuna registrazione dei consumi. Sei persone sono state denunciate a piede libero per furto aggravato di energia elettrica.

Oltre al danno economico, ancora in fase di quantificazione, i Carabinieri hanno segnalato una situazione di grave pericolo per la sicurezza pubblica. Gli allacci clandestini, infatti, erano realizzati in modo rudimentale e privo di ogni norma di sicurezza, aumentando il rischio di cortocircuiti, incendi o folgorazioni, con potenziali conseguenze drammatiche per i residenti e l’intero edificio.

La situazione è stata immediatamente comunicata agli enti competenti per l’adozione dei necessari provvedimenti, volti a ripristinare legalità e sicurezza.

Nel corso della stessa operazione, sono stati effettuati controlli su veicoli e persone in transito nella zona, con cinque violazioni contestate per diverse infrazioni.