Francesco Renga aggiunge due nuove date al tour: tappa anche a Pompei

Si arricchisce di due nuove date il tour “Angelo-Venti”, con cui Francesco Renga celebra i 20 anni del brano che nel 2005 gli valse la vittoria al Festival di Sanremo. Il cantante sarà infatti il 20 luglio a Varallo Sesia (VC), in occasione dell’Alpàa Festival in Piazza Vittorio Emanuele, e il 2 agosto a Pompei (NA), per “Pompei sotto le stelle” in Piazza Schettini.

Il tour, partito lo scorso 8 giugno da Ravarino (MO), attraverserà l’Italia per tutta l’estate, toccando piazze e festival con un live che si preannuncia come una vera festa musicale, tra emozioni e successi intramontabili della sua carriera. Un’occasione imperdibile per il pubblico, che potrà ripercorrere dal vivo le tappe fondamentali del percorso artistico di una delle voci più amate della musica italiana.

Per celebrare l’anniversario della canzone “Angelo”, Renga ha pubblicato anche la “Angelo (Venti Edition)”, una nuova versione del brano prodotta da Tommaso Colliva e disponibile in digitale. Il pezzo è incluso anche nella raccolta fisica “Scriverò il tuo nome Live – Angelo Venti Edition”, che contiene i suoi più grandi successi dal vivo.

Info e biglietti disponibili sul sito: www.friendsandpartners.it