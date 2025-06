Stop fino a settembre alla Linea storica Napoli – Salerno (video)

Un investimento strategico per la mobilità

Partiti i lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea ferroviaria storica Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni, gestita da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il progetto rappresenta un intervento strategico per il miglioramento della rete ferroviaria campana, con un investimento complessivo di 79 milioni di euro, di cui 74 milioni finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Nei cantieri saranno coinvolte oltre 250 persone, tra tecnici RFI e imprese esecutrici, con l’obiettivo di modernizzare una tratta fondamentale sia per il traffico regionale che per la mobilità locale quotidiana.

Due fasi di sospensione della circolazione

Per permettere l’esecuzione in sicurezza degli interventi, la circolazione ferroviaria sarà sospesa in due periodi distinti. Dal 15 giugno al 14 luglio sarà interrotto il collegamento tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno via Cava de’ Tirreni.

Successivamente, dal 15 luglio al 3 settembre, sarà la volta del tratto tra Napoli San Giovanni Barra e Nocera Inferiore, che resterà chiuso al traffico ferroviario.

Bus sostitutivi e soluzioni alternative per i passeggeri

Durante i periodi di sospensione, Trenitalia metterà a disposizione bus sostitutivi e soluzioni alternative per ridurre al minimo i disagi all’utenza. I nuovi orari e le modifiche alla circolazione saranno comunicati con anticipo e aggiornati sui canali ufficiali del Gruppo FS e di Trenitalia. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire continuità del servizio, pur in presenza di un cantiere tanto imponente quanto necessario, per consegnare al territorio una linea più efficiente, moderna e sicura, pronta a rispondere alle esigenze di mobilità del futuro.

