Tragedia a Capua: 17enne ucciso a coltellate dal cuoco durante una festa alla Masseria Adinolfi

Una serata di festa si è trasformata in tragedia alla Masseria Adinolfi, a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua (Caserta). Un ragazzo di 17 anni, di origini gambiane, è stato ucciso a coltellate durante un ricevimento. L’aggressore è il cuoco della struttura, ora sottoposto a fermo e con il locale posto sotto sequestro. A riportare la notizia è Casertanews.

Il giovane stava prestando aiuto in cucina, come supporto allo staff per un evento particolarmente affollato, su indicazione della comunità di Sant’Andrea dei Lagni. La lite sarebbe scoppiata a fine serata, in coincidenza con il momento in cui si stavano portando i dolci in sala. Le cause esatte della discussione non sono ancora chiare, ma secondo le prime ricostruzioni, un rimprovero potrebbe aver scatenato l’alterco sfociato poi nella violenza.

Durante la colluttazione sono rimasti feriti anche un uomo e una donna, quest’ultima figlia del proprietario della masseria, intervenuti nel tentativo di sedare lo scontro. Il ragazzo, colpito al petto con un coltello da cucina, è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Il cuoco è attualmente in stato di fermo con l’accusa di omicidio, mentre proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.