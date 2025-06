Cade da un’impalcatura nel salernitano: grave un operaio 58enne, indagini in corso sul cantiere

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio del 16 giugno a Sacco, in provincia di Salerno. Un operaio di 58 anni, residente in un comune limitrofo, è precipitato nel vuoto da un’impalcatura, battendo violentemente la testa. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è ricoverato in prognosi riservata e in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, l’operaio si trovava su un’impalcatura a diversi metri di altezza, impegnato in un intervento all’interno di un cantiere edile. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto: non è escluso che la caduta sia stata causata da un piede in fallo o da un malore improvviso. Alcuni testimoni avrebbero riferito che l’uomo ha perso conoscenza subito dopo l’impatto.

Oltre alle indagini per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti, sono in corso verifiche sul cantiere e sulle condizioni di lavoro, comprese quelle relative all’uso dei dispositivi di protezione individuale e all’inquadramento contrattuale del lavoratore.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza del rispetto delle norme a tutela degli operai impegnati in attività ad alto rischio.