Campo scuola della Protezione Civile per ragazzi: volontariato e formazione a Nocera e Sarno

Le associazioni di Protezione Civile “Il Saro” di Sarno e “Etruria” di Nocera Inferiore organizzano, in collaborazione, due fine settimana all’insegna della formazione e dell’impegno civile, rivolti a ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Il campo scuola si svolgerà in due appuntamenti:

il 5 e 6 luglio a Nocera Inferiore , presso la sede di via Loria 14

il 19 e 20 luglio a Sarno, nella suggestiva cornice dei Giardini Grandi di Villa Lanzara

Ispirato alla frase di Greta Thunberg, “We are never too small to make a difference”, l’obiettivo del progetto è sensibilizzare i più giovani al mondo del volontariato, educandoli fin da piccoli al valore della solidarietà e all’importanza del contributo attivo in situazioni di emergenza.

Durante le giornate i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche, giochi educativi e incontri formativi con diverse realtà associative del territorio. Un’occasione per apprendere in modo dinamico, divertente e concreto il ruolo fondamentale svolto dai volontari nella gestione delle emergenze.

L’iniziativa nasce anche dalla consapevolezza, emersa nel tempo attraverso l’esperienza diretta delle associazioni, della scarsa conoscenza del volontariato da parte di molti cittadini. Il campo scuola vuole quindi essere un primo passo per costruire una cultura della prevenzione e dell’impegno civico tra le nuove generazioni.