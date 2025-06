Carenze igieniche: chiusa una casa per anziani nel salernitano

Segnalato anche il malfunzionamento dei campanelli d’allarme in alcune stanze e, in un caso, la presenza di un letto a castello.

È stata chiusa la casa albergo per anziani “Villa Cristina” di Montecorvino Pugliano, dopo un sopralluogo dei Carabinieri del NAS di Salerno che ha portato alla luce gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie. La struttura, che rientrava nel circuito socio-assistenziale pubblico, è stata immediatamente privata dell’autorizzazione e dell’accreditamento da parte del Comune di Pontecagnano Faiano, ente capofila del Piano di Zona S04_2.

Le irregolarità accertate

Come riportato da SalernoToday, il sopralluogo risale al 5 maggio scorso. I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno rilevato una serie di criticità: tra le più gravi, il sovraffollamento della struttura – con un numero di anziani superiore ai posti autorizzati – e la presenza di sei camere triple. A ciò si aggiungono l’assenza di ascensore tra i due piani, corridoi senza corrimano, l’inadeguatezza dei servizi igienici comuni, la mancanza di una sala mensa conforme e l’assenza di locali idonei alla preparazione dei pasti.

Gli spazi della struttura risultavano inoltre condivisi in maniera promiscua con un ristorante, una piscina e una fattoria didattica limitrofa, situazione ritenuta non compatibile con una struttura residenziale per anziani. Segnalato anche il malfunzionamento dei campanelli d’allarme in alcune stanze e, in un caso, la presenza di un letto a castello.

Insetti e degrado: chiusura definitiva

Alla società che gestisce la struttura erano stati concessi 15 giorni per correggere le irregolarità. Tuttavia, nel secondo sopralluogo effettuato il 13 giugno dal responsabile del Piano di Zona, Tommaso Maioriello, sono emerse ulteriori violazioni. Tra queste, il montascale non funzionante, l’assenza di servizi igienici nelle aree comuni e, soprattutto, una “notevole quantità di insetti” rinvenuta in alcuni ambienti, a conferma di condizioni igieniche inaccettabili.

In seguito a queste verifiche, il Comune ha disposto la revoca delle autorizzazioni rilasciate nel 2023 e 2024, nonché dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali pubblici. Contestualmente, è stato ordinato il trasferimento dei 32 ospiti presenti nella struttura, da effettuarsi secondo modalità compatibili con le loro condizioni di salute e nel rispetto della normativa vigente.