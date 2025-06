Castellammare di Stabia, approvato il regolamento per nidi e micro-nidi: “Più equità e trasparenza per le famiglie”

La Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Castellammare di Stabia ha approvato un nuovo regolamento che disciplina l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, tra cui nidi e micro-nidi comunali. Si tratta di un passaggio significativo per la città e per le famiglie, sottolineato anche dal consigliere comunale Giovanni Nastelli, presidente della Commissione, che ha parlato di “un provvedimento cruciale per il futuro dei nostri bambini”.

“Ringrazio tutti i commissari per l’impegno, la serietà e il clima costruttivo che ha accompagnato il nostro lavoro – ha dichiarato Nastelli –. Questo regolamento nasce per garantire equità e trasparenza nell’accesso ai servizi, affinché ogni famiglia possa orientarsi con chiarezza nelle procedure di ammissione”.

Il testo approvato stabilisce criteri precisi per l’accesso, la formazione delle graduatorie, le tempistiche e le modalità di iscrizione. Particolare attenzione è stata riservata alle famiglie con bambini con disabilità e a quelle in situazioni di difficoltà socioeconomica. “Abbiamo voluto offrire una risposta concreta a chi vive condizioni complesse, per aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e lavoro”, ha aggiunto il presidente della Commissione, come riporta “Stabianews“.

Il regolamento, accolto positivamente da genitori e operatori del settore, rappresenta non solo un passo in avanti sul piano organizzativo, ma anche un impegno da parte dell’amministrazione a mantenere un confronto aperto con scuole e famiglie.

In chiusura, Nastelli ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro di sviluppo dei servizi per la prima infanzia, sempre nel segno dell’attenzione al benessere dei più piccoli e della comunità stabiese.