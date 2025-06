Due donazioni di organi in 24 ore all’ospedale di Nocera: nuove speranze per pazienti in attesa di trapianto

La scorsa settimana, presso il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, si sono registrate due donazioni di organi a distanza di poche ore l’una dall’altra. La prima, da parte di una donna di 54 anni, è stata una donazione multiorgano. Il giorno seguente, anche un uomo di 66 anni ha donato i propri organi, consentendo un secondo intervento di grande valore sanitario e umano.

Grazie a questi due atti di straordinaria generosità, è stato possibile eseguire trapianti salvavita su pazienti residenti nelle aree di Padova, Roma, Napoli e Salerno. Un gesto che ha ridato speranza a chi era in attesa di una nuova possibilità di vita.

Le donazioni sono anche il frutto dell’impegno dell’ASL Salerno, che opera attivamente per promuovere la cultura della donazione in tutta la provincia, con particolare attenzione al territorio dell’agro sarnese-nocerino. In prima linea in questo percorso il DEA dell’ospedale nocerino, con la direttrice Rosalba Santarpia, il direttore della UOC di Rianimazione e Terapia Intensiva Domenico Carbone, e il coordinatore locale del DEA, Massimo Petrosino.

Fondamentale il gesto di altruismo delle famiglie dei donatori, a cui l’intera Azienda sanitaria esprime profonda gratitudine.

Per chi non avesse ancora espresso la propria volontà in merito alla donazione, l’ASL Salerno ha attivato gli “Sportelli Amico Trapianti” in tutti i distretti sanitari. Qui è possibile richiedere e compilare il modulo per il consenso alla donazione di organi e tessuti.