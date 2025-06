Monti Lattari sotto assedio: i Carabinieri smantellano piantagioni di cannabis e arsenali nascosti

I Monti Lattari tornano al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine con la terza edizione dell’operazione “Continuum Bellum”, avviata lo scorso 14 maggio e tuttora in corso.

L’intervento, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, si conferma come una delle più ampie campagne di contrasto al narcotraffico nella zona.

Gli ultimi rastrellamenti, avvenuti nella località Pozzano, hanno portato alla scoperta di tre piazzole nascoste tra i boschi, contenenti 120 piante di cannabis indica alte fino a 120 centimetri.

Le coltivazioni, individuate grazie al lavoro coordinato tra pattuglie di terra, droni del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata e gli elicotteri del 7° Nucleo Carabinieri di Pontecagnano, sono state immediatamente distrutte.

Una “Giamaica del Sud”

Il bilancio provvisorio dell’operazione è già imponente: oltre 670 piante di cannabis individuate e distrutte, distribuite in almeno 17 piazzole tra i comuni di Castellammare di Stabia, Gragnano e Lettere.

Le piante, spesso in fase avanzata di crescita, in alcuni casi superavano il metro e mezzo di altezza, segno di una coltivazione sistematica, ben organizzata e curata.

A rendere l’area particolarmente adatta al traffico di stupefacenti è la sua conformazione geografica.

I Monti Lattari, con i loro promontori impervi e ricchi di vegetazione, costituiscono una barriera naturale difficilmente penetrabile e, al tempo stesso, offrono condizioni climatiche ideali per la crescita della marijuana.

In questi contesti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto due chili di marijuana già essiccata e pronta per la vendita, bilancini di precisione e, in più punti nascosti tra rocce e anfratti, un arsenale di armi da fuoco: due pistole con matricola abrasa, tre fucili – di cui uno semiautomatico – 107 munizioni, caricatori e attrezzature per la manutenzione delle armi.

Il controllo del territorio

Le zone più interessate dalle operazioni si estendono tra Gragnano, Vallone Fondica, Monte Muto e le aree boschive di confine con Lettere.

I Carabinieri stanno progressivamente mappando il territorio, individuando piazzole di coltivazione, depositi di droga e veri e propri rifugi utilizzati dai gruppi criminali per custodire armi e proteggere le piantagioni.

Il ricorso a droni e unità aeree ha permesso una scansione terra-aria quotidiana, rivelatasi decisiva per l’identificazione dei siti nascosti e dei percorsi usati per il trasporto degli stupefacenti.

Alcune aree presentano persino sistemi di cunicoli e nascondigli sotterranei, segno di un’organizzazione criminale sempre più sofisticata e pronta a ricorrere alla violenza per difendere i propri interessi.

Obiettivo: riconquistare il territorio

“Continuum Bellum 3” rappresenta un vero e proprio assedio al narcotraffico nei Monti Lattari. L’operazione – che proseguirà per tutta l’estate – mira non solo a smantellare le coltivazioni di droga, ma anche a interrompere la filiera dello spaccio e a liberare il territorio dalle infiltrazioni criminali che, negli anni, hanno trasformato quest’area in quella che molti definiscono ormai “la Giamaica del Sud”.

L’attività di repressione si affianca a un’intensa azione di controllo del territorio, che vede impegnate unità specializzate e tecnologie avanzate. L’obiettivo è chiaro: togliere ossigeno ai trafficanti e restituire sicurezza e legalità ai cittadini, riaffermando la presenza dello Stato anche nelle aree più difficili.