Pompei, estate tra movida e sicurezza: più controlli nella zona pedonale per una città più vivibile

Le serate estive a Pompei si accendono tra piazze gremite, locali all’aperto e una movida in costante crescita. Ma con l’aumento della vivacità notturna, cresce anche l’esigenza di garantire ordine e sicurezza. La città moderna, cuore pulsante del centro urbano, è attraversata ogni sera da residenti, turisti e visitatori occasionali, dando vita a un’atmosfera dinamica che però richiede un attento presidio del territorio, soprattutto nelle zone più frequentate.

In questo contesto si inserisce il servizio straordinario avviato nei giorni scorsi dalla polizia municipale di Pompei, su disposizione diretta del sindaco Carmine Lo Sapio. L’intervento, coordinato sul campo dal tenente Raffaele Masullo e dal reparto mobile guidato dal colonnello Gaetano Petrocelli, ha interessato in particolare via Lepanto, area pedonale e crocevia della vita notturna pompeiana, come riportato da “Metropolis“.

L’operazione ha previsto 54 controlli, culminati in 27 sanzioni per violazioni al Codice della Strada: sorpassi pericolosi da parte di rider, uso del cellulare alla guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Ritirata anche una patente. Inoltre, alcuni minori sono stati sorpresi a utilizzare biciclette a pedalata assistita nell’area pedonale e riaffidati alle famiglie.

Il provvedimento risponde a un problema sempre più diffuso: l’uso scorretto e spesso pericoloso di monopattini elettrici, bici e ciclomotori in spazi riservati ai pedoni. Se da un lato questi mezzi rappresentano un’opportunità per una mobilità sostenibile, dall’altro, senza controlli e senso civico, possono trasformarsi in fattori di rischio.

Il sindaco Lo Sapio ha elogiato l’operato della polizia municipale, annunciando un’intensificazione dei controlli in altri punti critici della città. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con le altre forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza – per garantire una presenza costante sul territorio e accrescere la percezione di sicurezza, fondamentale in una città a forte vocazione turistica come Pompei.