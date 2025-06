Salernitana-Sampdoria: 9000 biglietti già venduti, validi i tagliandi per la data originaria. Via ai rimborsi per chi rinuncia

Parte con un dato incoraggiante la prevendita per Salernitana-Sampdoria: sono già stati venduti 9.000 biglietti per il playout, riprogrammato per domenica alle ore 20:30.

Parte con un dato incoraggiante la prevendita per Salernitana-Sampdoria: sono già stati venduti 9.000 biglietti per il playout, riprogrammato per domenica alle ore 20:30. Il primo segnale di risposta da parte del pubblico fa ben sperare in vista della gara decisiva.

La società ha confermato che i tagliandi acquistati per la precedente data del 20 giugno resteranno validi, senza necessità di annullamento o ristampa. Sarà quindi possibile accedere regolarmente allo stadio presentando i biglietti già in possesso.

Chi invece, a causa dello spostamento, non potrà più partecipare all’evento, potrà richiedere il rimborso dalle ore 10:00 di mercoledì 18 giugno 2025 fino alle 23:59 di giovedì 19 giugno.

Chi ha comprato il biglietto nei punti vendita Ticketone dovrà recarsi nello stesso punto per la consegna e riceverà il rimborso in contanti.

Chi ha acquistato online potrà inviare una richiesta all’indirizzo e-mail ecomm.customerservice@ticketone.it, indicando il numero d’ordine e i dati del proprio account. L’importo sarà riaccreditato sul conto utilizzato per la transazione.

Restano invariate le tre fasi previste per la vendita dei tagliandi.

Dopo la prima fase, aperta alla vendita libera e agli abbonati 2024/25 in possesso di fidelity card valida, dalle ore 15:00 di oggi fino alle 13:00 di mercoledì 18 giugno partirà la seconda fase, riservata esclusivamente agli abbonati 2024/25 con tessera scaduta. In questa finestra non sarà disponibile la vendita libera. La terza fase, con riapertura della vendita a tariffa intera, scatterà dalle 15:00 del 18 giugno e resterà attiva fino all’inizio della partita.