San Valentino Torio lancia il suo primo Jazz Festival (video)

Il jazz come nuova scommessa culturale

Sarà un evento unico per San Valentino Torio, il primo Jazz Festival cittadino voluto dal sindaco Michele Strianese, con l’obiettivo di arricchire la vita culturale locale e aprire nuovi spazi all’arte musicale. Il festival porterà in città un genere raffinato, spesso considerato di nicchia, ma capace di affascinare trasversalmente tutte le generazioni. Una proposta che nasce per restare e crescere.

Il progetto culturale dell’amministrazione

L’assessora alla cultura e allo spettacolo Raffaella Zuottolo ha sottolineato la volontà di valorizzare linguaggi artistici diversi, capaci di stimolare la curiosità e il coinvolgimento della cittadinanza. Il festival jazz, infatti, si inserisce in un programma più ampio di rilancio culturale, come confermato anche dall’assessore Ferrante, che punta a rendere la città più dinamica, attrattiva e consapevole delle proprie potenzialità.

Il fascino del chiostro per una rassegna suggestiva

La musica jazz troverà la sua casa nel cuore antico di San Valentino Torio: il chiostro di Palazzo Formosa, location d’eccezione per la rassegna. Un luogo che, per la sua architettura e atmosfera, si presta perfettamente a eventi musicali dal tono raccolto e coinvolgente. L’incontro tra tradizione storica e sperimentazione musicale darà vita a un’esperienza culturale intima e intensa.

Identità, musica e comunità

L’iniziativa, oltre il valore artistico, rappresenta un investimento simbolico e concreto nella cultura come strumento di comunità. Il Jazz Festival sarà l’occasione per riscoprire la bellezza dello stare insieme, dell’ascolto e della condivisione, trasformando San Valentino Torio in un punto di riferimento per chi crede che anche nei piccoli centri possa nascere qualcosa di autentico, profondo e duraturo.

