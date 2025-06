Tragedia a Massa Lubrense, bracciante trovato morto nei campi dopo aver segnalato un incendio

MASSA LUBRENSE – Una tragedia ha colpito la comunità di Sant’Agata, nella penisola sorrentina. Pasquale De Angelis, bracciante agricolo di 65 anni, è stato trovato morto in un terreno dove lavorava abitualmente. L’uomo era uscito come ogni mattina per dedicarsi al lavoro nei campi, ma non ha mai fatto ritorno a casa.

A ritrovare il suo corpo, rannicchiato tra le sterpaglie e con ustioni visibili alle braccia, sono stati i soccorritori, giunti sul posto dopo che lo stesso De Angelis, poche ore prima, aveva allertato i numeri d’emergenza per segnalare un principio d’incendio in un terreno agricolo vicino al suo.

L’allarme, poi il silenzio

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe contattato i soccorsi dopo aver notato del fumo provenire da una proprietà confinante. Da quel momento in poi, però, si sono perse le sue tracce. A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito, nonostante l’incendio fosse stato nel frattempo spento dai vigili del fuoco. La donna, assistita dall’avvocato Maria Fontanella, ha denunciato la scomparsa, dando il via alle ricerche.

Poche ore dopo, la scoperta drammatica: il corpo di De Angelis è stato rinvenuto nel fondo agricolo dove era solito lavorare. Il cadavere presentava ustioni compatibili con un’esposizione al fuoco, anche se non in forma diretta, e si ipotizza che l’uomo possa aver tentato di allontanarsi dal fumo o essere stato colto da un malore improvviso.

Indagini in corso: disposta l’autopsia

Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale, sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata. È stato disposto il sequestro della salma e l’esecuzione di un’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. L’ipotesi principale resta quella di un malore, forse un infarto, ma gli inquirenti non escludono alcun elemento e stanno valutando eventuali legami tra l’incendio e la morte del bracciante.

Una comunità sconvolta

La notizia della scomparsa di Pasquale De Angelis ha profondamente colpito la comunità di Massa Lubrense, dove l’uomo era stimato per la sua laboriosità e il suo carattere riservato ma gentile. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di amici e concittadini.

In attesa degli esiti dell’autopsia, resta forte il dolore per la perdita di un uomo semplice, morto nel silenzio di un campo, forse mentre cercava solo di fare la cosa giusta.