Vasco Rossi incanta Napoli: omaggia lo scudetto con ‘O surdato ’nnammurato’ e

Napoli in festa per Vasco Rossi. Durante il suo concerto allo stadio Diego Armando Maradona, il rocker di Zocca ha regalato al pubblico un momento indimenticabile intonando ‘O surdato ’nnammurato’, storico inno del Napoli, mandando in delirio gli oltre 47.000 spettatori presenti. Un omaggio emozionante alla città e alla squadra, fresca vincitrice del suo quarto scudetto.

I fan hanno atteso l’evento per giorni: alcuni hanno dormito in tenda per quattro notti fuori dallo stadio per assicurarsi i posti migliori. E Vasco non li ha delusi.

“Napoli, città di passione”: l’omaggio del Komandante

“Qui siete gente di passione!”, ha esclamato Vasco dal palco, tra gli applausi del pubblico. “Sono felice di essere in questo stadio, lo stadio dei campioni d’Italia. Complimenti, complimentissimi!”. Parole che hanno scatenato l’entusiasmo dei napoletani, già colpiti dalla sua scelta di cantare un verso iconico del brano simbolo della squadra: “Si stat’ o’ primm ammore”.

Prima del live, il cantautore ha accolto nel suo camerino il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i calciatori Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, e l’attore Marco D’Amore, celebre per il ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra.

L’omaggio a Pino Daniele

La serata è stata anche l’occasione per ricordare un grande della musica napoletana: Pino Daniele. A dieci anni dalla sua scomparsa, Vasco ha scelto di salutarlo interpretando Je so pazzo, uno dei brani più amati del cantautore partenopeo. “Questa sera – ha detto commosso – voglio salutare un caro amico e un artista che ammiravo. Se volete, aiutatemi a cantare questa sua canzone, di quelle che avrei voluto scrivere io”.

Un concerto da record, e stasera si replica

Lo show si è chiuso con un’esplosione di luci e fuochi d’artificio, suggellando una notte magica. E non finisce qui: questa sera Vasco tornerà sul palco del Maradona per il secondo concerto, già tutto esaurito. Poi sarà la volta di Messina, dove proseguirà il suo “Vasco Live Tour 2025”.