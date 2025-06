Agropoli, furto ai turisti al primo giorno di vacanza: “Un incubo, ma grazie alla solidarietà non abbiamo perso la fiducia”

Una vacanza tanto attesa si è trasformata in un incubo già al primo giorno per una giovane coppia di turisti in visita ad Agropoli. Sabato 14 giugno, poco dopo l’arrivo nella località cilentana, i due ragazzi sono stati vittime di un furto nei pressi dello Scoglio di Trentova, dove si erano fermati per un breve bagno prima ancora di raggiungere la struttura che li avrebbe ospitati.

Come raccontato in una lettera inviata al Giornale del Cilento, l’auto, parcheggiata e chiusa regolarmente, è stata forzata. All’interno c’erano i loro bagagli, contenenti abiti, effetti personali e oggetti di valore anche affettivo. Al ritorno dalla spiaggia, la scoperta amara del furto ha segnato drammaticamente l’inizio della loro permanenza.

«È stato uno shock – scrive la turista – sentirsi così vulnerabili lontano da casa lascia un senso profondo di impotenza». Tuttavia, nonostante l’esperienza traumatica, la giovane ha voluto ringraziare la comunità agropolese per l’aiuto ricevuto: «Cittadini, commercianti e il personale della struttura ricettiva ci hanno sostenuto con umanità. Anche Carabinieri e Polizia Municipale si sono dimostrati disponibili e presenti».

La ragazza ha anche rivolto un appello alla cittadinanza: «Se qualcuno dovesse rinvenire i nostri effetti personali, vi prego di consegnarli alle autorità. Anche un piccolo gesto può avere un grande significato».

Il messaggio si chiude con un auspicio rivolto alle istituzioni: «Mi auguro che questi episodi non vengano ignorati. Serve più sicurezza per residenti e turisti che scelgono il Cilento per vivere momenti di serenità».

Un racconto che, pur nella sua amarezza, evidenzia la forza della solidarietà locale e rilancia la necessità di interventi concreti per garantire maggiore sicurezza nelle mete turistiche della costa cilentana.