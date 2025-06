Angri, nasce la Mensa dei Bisognosi: al via la fase partecipativa per dare vita a uno spazio di solidarietà

Ad Angri prosegue con determinazione il progetto per la Mensa dei Bisognosi in via Alveo Sant’Alfonso, un’iniziativa concreta di solidarietà che sta prendendo forma grazie alla sinergia tra comunità religiosa, cittadini e istituzioni. Ieri sera, presso il teatro parrocchiale della Chiesa di Costantinopoli, si è tenuto un incontro pubblico per fare il punto sull’avanzamento dei lavori.

La struttura, ancora in fase di costruzione, sarà molto più di una semplice mensa: sarà bella, sostenibile e funzionale, ma soprattutto dovrà essere ricca di significato umano. Come ha sottolineato don Luigi La Mura, promotore del progetto, ora si apre la fase più importante: quella della partecipazione attiva.

L’incontro è stato infatti un appello aperto alla cittadinanza per condividere idee, proposte e progettualità. Il futuro spazio sarà anche luogo di volontariato, ascolto, laboratori creativi, supporto psicologico e percorsi di reinserimento sociale.

Fondamentale il sostegno dell’amministrazione comunale, che ha già concesso un terreno in via Alveo Sant’Alfonso, affidandolo alla onlus “I ragazzi di Don Luigi La Mura”, cuore operativo del progetto. Il Comune ha assicurato che continuerà a supportare l’iniziativa in tutte le fasi necessarie.