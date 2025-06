Cambio alla guida della Procura di Nocera: Elena Guarino favorita per il dopo-Centore

Ultimo giorno in toga per Antonio Centore, che da oggi va in pensione dopo otto anni alla guida della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Ultimo giorno in toga per Antonio Centore, che da oggi va in pensione dopo otto anni alla guida della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Una carriera segnata da passione, rigore e forte senso della giustizia, culminata in una cerimonia partecipata con colleghi, operatori del diritto, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, coordinata dal presidente del Tribunale Massimo Palumbo, dalla procuratrice generale di Salerno Rosa Volpe e dal prefetto Francesco Esposito.

Centore lascia un segno indelebile nel secondo Piano del Palazzo di Giustizia di via Falcone. Tra i risultati più significativi del suo mandato, la forte attenzione alle indagini patrimoniali contro la criminalità organizzata, suo ambito di eccellenza, e la creazione della sezione dedicata alla violenza sulle donne, che ha fortemente voluto.

Durante il suo intervento di commiato, non ha nascosto il dispiacere per la progressiva delegittimazione della magistratura attraverso riforme che, a suo dire, ne hanno indebolito il ruolo:

“Forse è giusto che me ne vada proprio ora”, ha affermato con amarezza.

Il procuratore ha spesso denunciato le carenze strutturali e organiche dell’ufficio, che serve un vasto territorio comprendente l’Agro nocerino-sarnese, la valle dell’Irno e quella metelliana. In occasione del trentennale del Tribunale, nell’ottobre 2023, aveva definito la sede “nata con coraggio ma mai adeguatamente sostenuta”. A maggio 2024, davanti al ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha ribadito il gap rispetto al Tribunale di Salerno, sottolineando l’iniquità nella distribuzione delle risorse.

Il suo percorso professionale è stato variegato e ricco: magistrato di sorveglianza, giudice del lavoro e infine magistrato inquirente, sempre animato da una profonda dedizione e da un forte impegno civile. In molti lo ricordano per la sua generosità, la prossimità ai più deboli, e la volontà di lasciare un esempio alle nuove generazioni, soprattutto nel campo delle indagini sui patrimoni illeciti, suo “cavallo di battaglia”.

Tra le conquiste più importanti: la valorizzazione dei beni sequestrati, l’istituzione di sezioni specializzate in Procura e l’implementazione di un modello organizzativo più efficiente, con l’impiego dei sostituti circondariali e distrettuali.

In attesa della nomina del successore – tra i nomi in lizza Elena Guarino, attualmente alla DDA di Salerno e già in passato a Nocera – la reggenza sarà affidata al sostituto procuratore Roberto Lenza.