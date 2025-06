Dall’acido alla candidatura: Filomena Lamberti, sopravvissuta alla violenza, si candida al Consiglio Regionale della Campania

Era il 28 maggio 2012 quando a Salerno si diffuse per la prima volta una notizia drammatica: Filomena Lamberti, originaria di Cava de’ Tirreni, lottava tra la vita e la morte. Il marito, incapace di accettare la fine della relazione, le aveva gettato dell’acido sul volto mentre dormiva. L’aggressione avvenne alle quattro del mattino: acido solforico, utilizzato nella pescheria di famiglia per sturare i lavandini, le ustionò il viso, il collo e le braccia, lasciandole segni indelebili.

Filomena è sopravvissuta, ma ha affrontato un calvario lungo anni: trenta interventi chirurgici, dieci solo per ricostruire le palpebre. Nonostante tutto, ha scelto di non rimanere in silenzio. Ha trasformato il suo dolore in testimonianza, raccontando la sua storia in tutta Italia, soprattutto ai giovani, nelle scuole e nei contesti pubblici, per sensibilizzare contro la violenza di genere.

Oggi, a 13 anni da quella notte, Filomena Lamberti compie un passo ancora più coraggioso: entra nel mondo delle istituzioni candidandosi al Consiglio Regionale della Campania con la lista Noi Moderati.

“Una scelta non semplice – si legge in una nota del partito di Maurizio Lupi – ma necessaria. Solo chi ha vissuto il dolore può contribuire a costruire soluzioni concrete per chi è vittima di violenza”.

Filomena spiega così la sua decisione:

“Credo che ci sia una via d’uscita, ma bisogna lavorarci seriamente. Con la mia candidatura voglio contribuire a fermare questa strage silenziosa della violenza domestica”.

A convincerla a intraprendere questa strada, l’amica e dottoressa Sonia Senatore:

“È un’esperienza nuova, che accolgo con soddisfazione. Dopo anni passati a portare la mia voce in tutta Italia, credo che affrontare questa battaglia da dentro le istituzioni possa davvero fare la differenza”.

Infine, lancia un messaggio chiaro sul valore dell’educazione:

“Dobbiamo partire dai giovani, fin dalle scuole elementari, ma il rispetto si impara in famiglia. Oggi manca il dialogo tra genitori e figli, si sono persi troppi valori. Bisogna ricostruire questo legame, perché è lì che può nascere la cultura del rispetto”.