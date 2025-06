Ercolano come laboratorio: 667 studenti riscoprono l’antico con creatività e tecnologia

Dal fumetto in latino ai tessuti ispirati ai mosaici romani, dalle ricostruzioni 3D alle installazioni multilingue: il Parco Archeologico di Ercolano si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di innovazione culturale grazie ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Dal 3 febbraio al 13 maggio 2025, 667 studenti provenienti da sei istituti del territorio hanno preso parte a un’esperienza formativa integrata tra passato e futuro, distribuita tra il Parco, Villa Campolieto, la Reggia di Portici e i laboratori scolastici.

L’obiettivo del progetto era avvicinare i giovani al patrimonio archeologico in modo attivo e coinvolgente, stimolando una comprensione più profonda del suo valore storico e culturale. “Il progetto PCTO è un’occasione concreta per trasmettere il valore del patrimonio culturale alle nuove generazioni”, ha dichiarato Francesco Sirano, funzionario delegato alla direzione del Parco. “Sono colpito dalla qualità e dalla fantasia dei contributi, che con intelligenza e passione danno nuova vita a un patrimonio millenario”.

Il percorso è iniziato con una visita guidata al Parco per costruire una base di conoscenze comune, a cui ha fatto seguito un’attività laboratoriale diversificata, tarata sulle specificità dei diversi indirizzi scolastici. In tutto sono stati attivati undici percorsi formativi, con due attività principali a fare da filo conduttore: l’accoglienza turistica – con visite guidate in italiano e in più lingue – e il monitoraggio dei flussi dei visitatori tramite raccolta dati e osservazioni sul campo, per migliorare i servizi del sito.

I risultati finali hanno evidenziato la ricchezza e varietà dei linguaggi messi in campo. L’Istituto De Bottis e il Nitti hanno prodotto video promozionali multilingue, unendo narrazione, emozioni e ricostruzione storica. Lo Scotellaro ha realizzato tessuti con telai manuali, ispirandosi ai colori dell’epoca romana: rosso pompeiano, blu cobalto, nero lavico. Il Nitti, con il suo indirizzo artistico, ha creato un modellino in terracotta della barca ritrovata negli anni Ottanta, oggi custodita nel Padiglione della Barca.

Tra i progetti più originali, spicca il fumetto Quid edebant Herculanenses?, ideato e scritto interamente in latino dagli studenti del De Bottis: un dialogo immaginario tra due antichi cittadini di Ercolano, Lucius e Flavia, che raccontano storie e sapori attorno a una tavola romana, come riporta “Finestresullarte“.

Anche l’ambito tecnico e scientifico è stato ampiamente valorizzato. Gli studenti del Pantaleo hanno realizzato rilievi architettonici e un modello 3D della bottega della Casa di Nettuno e Anfitrite; l’indirizzo Chimica ha condotto attività di archeobotanica, catalogando le specie vegetali presenti nel Parco; l’indirizzo Informatica ha analizzato la copertura della rete wi-fi, proponendo soluzioni per migliorarla.