Il Metrò del Mare riparte verso il Cilento: nuove tratte attive fino al 2028

Il Metrò del Mare è pronto a salpare di nuovo verso il Cilento, con una prospettiva di stabilità e continuità: il primo lotto del servizio, che copre le tratte Salerno–Costa d’Amalfi, è stato assegnato e sarà attivo dal 1° luglio fino al 2028. Un passo importante per la mobilità marittima turistica in Campania, reso possibile grazie a un bando da circa 7 milioni di euro gestito dall’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti.

Il collegamento marittimo sarà articolato in due linee:

Linea A1 : Salerno (Molo Manfredi) – Amalfi – Positano, con fermate nei porti cilentani di Agropoli e San Marco di Castellabate . Attiva dal lunedì al venerdì .

Linea A2: Salerno – Agropoli – San Marco – Acciaroli, disponibile nei weekend (sabato e domenica).

La vera novità è la programmazione quadriennale, che evita i bandi annuali e garantisce maggiore stabilità ai territori coinvolti. Tuttavia, resta in sospeso il secondo lotto del servizio, che avrebbe dovuto includere altri porti storici come Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. Nessun operatore ha presentato offerte per questa tratta, rimandando tutto alla pubblicazione di un nuovo bando.

«Se tutto procede senza intoppi, partiremo il 1° luglio – ha dichiarato il consigliere regionale Luca Cascone –. Lavoriamo con il presidente De Luca su una visione di lungo termine. Ora serve accelerare anche sul secondo lotto per completare la rete».

A sottolineare l’importanza di questi collegamenti è anche l’assessore al Porto del Comune di Agropoli, Giuseppe Di Filippo: «Il Metrò del Mare è un’alternativa fondamentale per la mobilità turistica e per ridurre il traffico su strada in estate. Ringraziamo la Regione per il supporto».

Ma non mancano le criticità. Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha lanciato un appello al Ministero delle Infrastrutture per affrontare le carenze della viabilità stradale nel Cilento. «Ogni fine settimana si ripetono code chilometriche sulla Statale tra Battipaglia e Agropoli Sud. Serve un intervento concreto, come la bretella veloce tra Battipaglia, Eboli e Agropoli, ma il progetto è fermo e il Governo non ha investito in tal senso».

In parallelo, prosegue la collaborazione con Trenitalia: il servizio Freccialink è stato confermato e permette, con un unico biglietto, di raggiungere Vallo della Lucania o Agropoli in treno e da lì proseguire in autobus Gran Turismo verso Acciaroli, Pioppi e Castellabate.

Una rete integrata tra mare, rotaia e gomma che, nonostante alcune lacune, punta a valorizzare e connettere sempre più efficacemente il territorio cilentano.