Cava de’Tirreni, aggredisce la madre incinta: paura in via XXV Luglio

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’Tirreni, in via XXV Luglio, dove un giovane ha aggredito la madre, attualmente in gravidanza. L’episodio si è verificato intorno alle 18:30, nei pressi di San Giuseppe al Pozzo, in uno slargo all’incrocio con via Gaudio Maiori. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e un’auto medica.

Il contesto e i precedenti

Secondo quanto riferito, la donna ha chiesto aiuto per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Alla base dell’aggressione ci sarebbero problemi psichici del figlio, già noto per comportamenti violenti. Non si tratta infatti del primo episodio tra i due, e la donna vive in un costante stato di paura per possibili nuove escalation.

Alla luce della gravità e della recidività della situazione, si sta valutando l’attivazione di un trattamento sanitario obbligatorio per il giovane.