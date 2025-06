Nocera Inferiore, sfrattato e senza casa a 46 anni: il caso di Ferdinando diventa simbolo dell’emergenza abitativa

Ferdinando D’Auria, 46 anni, si ritrova oggi senza un tetto. Dopo la perdita del reddito di cittadinanza e una serie di eventi personali drammatici, è stato sfrattato dall’abitazione in cui viveva. A segnalare la vicenda è Potere al Popolo – Agro Nocerino Sarnese, che denuncia l’inerzia dei servizi sociali del Comune di Nocera Inferiore, accusati di non aver offerto soluzioni concrete, se non il pagamento di una sola notte in un bed & breakfast.

“La storia di Ferdinando è emblematica di un’emergenza abitativa sempre più grave – scrive il movimento – in una realtà dove si privilegiano le strutture ricettive e il turismo, mentre le fasce più fragili vengono lasciate indietro”.

La richiesta del movimento

Pur accogliendo con favore i recenti piani di edilizia popolare, Potere al Popolo chiede interventi urgenti e strutturali. “Non basta tassare i turisti – si legge nella nota – serve una svolta politica chiara: introdurre un’imposta di scopo per incentivare gli affitti a canone concordato, come previsto dalla legge 431/98, e investire seriamente in politiche abitative”.

L’appello si conclude con un richiamo diretto alle istituzioni locali: “Ferdinando oggi non ha un posto dove dormire. Rendere Nocera una città accogliente significa garantirgli una casa. Ora.”