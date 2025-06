“Festa della Musica” ad Angri, è di scena: “Nu cunt cantato” con Gianluigi Esposito

“Nu cunto cantato”con Gianluigi Esposito, il 23 giugno alle ore 20,30 nello splendido atrio del Castello Doria, chiude la Festa della Musica 2025 ad Angri organizzata dalla Pro Loco Angri

L’evento

Un evento tra parole e note per riscoprire e valorizzare la canzone napoletana. La Pro Loco Angri, nell’ambito del ricco cartellone “Festival della Cultura”, per la Festa della Musica 2025, invita cittadini, appassionati e curiosi a partecipare al terzo e ultimo appuntamento in programma lunedì 23 giugno alle ore 20:30 presso l’atrio del suggestivo Castello Doria.

L’ospite

Protagonista della serata sarà Gianluigi Esposito, musicista e interprete raffinato, che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la canzone napoletana, con uno sguardo al passato ma anche e soprattutto al futuro. L’incontro sarà un’occasione preziosa per riflettere, cantare e dialogare insieme, riscoprendo le radici profonde della nostra cultura musicale e interrogandoci su come tramandarla e innovarla. Il progetto parte dal basso, tra la gente, raccogliendo idee e proposte che nei prossimi anni potranno dar vita a una concreta iniziativa istituzionale di tutela e rilancio di questo patrimonio artistico unico al mondo.

Una serata intima ma potente, dove la musica si intreccia con le parole, e ogni melodia diventa un invito alla partecipazione attiva e consapevole.

Ingresso gratuito – posti limitati. Si consiglia la prenotazione al numero 081 3597713

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: “Nu cunto cantato” non è solo un evento, ma una dichiarazione d’amore per Napoli, per la sua voce, per il suo canto.