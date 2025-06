Emergenza in mare a Sorrento: la Guardia Costiera salva quattro persone a bordo di un gommone alla deriva

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, guidato dal Comandante Andrea Pellegrino e operante sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, è intervenuto lungo l’intero tratto di costa compreso tra Torre Annunziata e Tordigliano – Chiosse, nel Comune di Vico Equense, sul versante del golfo di Salerno. L’operazione rientra nell’ambito del dispositivo nazionale «Mari e Laghi sicuri 2025», finalizzato alla tutela della sicurezza in mare e sulle spiagge.

Un episodio particolarmente rilevante si è verificato nei pressi dei Bagni della Regina Giovanna, presso l’ex lido «La Solara» nel Comune di Sorrento. Qui, i militari a bordo del mezzo navale GC B157 – il Sottocapo Rosa Cozzolino e il Sottocapo Debora D’Aniello – hanno ricevuto una richiesta di soccorso da un gommone di circa dieci metri, rimasto in panne a causa di un guasto al motore.

Il natante, alla deriva e trascinato pericolosamente verso gli scogli dalla corrente, è stato prontamente raggiunto dall’equipaggio femminile della Guardia Costiera. Dopo aver verificato le buone condizioni dei quattro occupanti, i militari hanno effettuato un intervento risolutivo: il gommone è stato agganciato con una cima in dotazione e condotto in una zona sicura, evitando il rischio di un incidente con possibili gravi conseguenze, tra cui un eventuale sversamento di carburante in un’area ricadente nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

L’operazione, esempio di prontezza ed efficienza, conferma l’impegno costante della Guardia Costiera nell’ambito dell’operazione «Mari e Laghi sicuri 2025», che proseguirà per tutta la stagione al fine di garantire sicurezza alle attività balneari, turistiche e professionali.

Si raccomanda a tutti coloro che si recano in mare di agire con buon senso, rispettando le ordinanze in vigore e prestando la massima attenzione alle condizioni di sicurezza. In caso di emergenze, è sempre attivo – 24 ore su 24, 365 giorni l’anno – il numero blu 1530, gratuito da rete fissa e mobile, per contattare rapidamente l’Autorità Marittima più vicina.