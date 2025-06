Enzo Avitabile in concerto gratuito il 29 giugno a Napoli: «La musica può costruire la pace»

«Dobbiamo scendere in piazza per affermare la pace non solo come assenza di guerra, ma come presenza viva in ogni dimensione, a partire dal nostro animo. Perché la guerra ci disumanizza». È con queste parole che Enzo Avitabile annuncia il concerto gratuito che terrà domenica 29 giugno in piazza Mercato a Napoli.