Pagani, obbligo TARI per famiglie e imprese della zona ex contesa

Pagani. L’amministrazione paganese invita cittadini e imprese della zona ex contesa a regolarizzare l’iscrizione TARI per evitare omissioni e sanzioni tributarie.

Regolarizzazione TARI: obbligo per famiglie e imprese della ex zona contesa

Il Comune di Pagani ricorda ai residenti e alle attività commerciali della cosiddetta zona ex contesa, a lungo oggetto di un conflitto territoriale con il Comune di San Marzano sul Sarno, l’obbligo di iscrizione alla banca dati TARI. Il chiarimento arriva a seguito della sentenza n. 7855/2023 del Consiglio di Stato, che ha definitivamente riconosciuto l’appartenenza dell’area al territorio paganese.

L’amministrazione comunale invita formalmente chi non ha ancora regolarizzato la propria posizione a farlo quanto prima, per evitare accertamenti per omessa dichiarazione. Le famiglie e le aziende interessate devono presentarsi allo sportello Ge.Se.T. Italia Spa, concessionario per la riscossione, oppure inviare digitalmente la documentazione richiesta.

Modalità di iscrizione e contatti utili

Lo sportello Ge.Se.T. si trova in Piazza D’Arezzo n. 29 (piano terra) ed è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00. In alternativa, è possibile scaricare la dichiarazione IUC editabile dal sito del Comune (link: www.comune.pagani.sa.it/it/page/130446) e inviarla via PEC all’indirizzo protocollo@comunedipagani.legalmail.it.

Per informazioni è attivo il numero 081/3776315 o la mail tributi.pagani@geset.it. La misura si inserisce nel quadro degli aggiornamenti dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), con l’obiettivo di allineare i dati tributari all’effettiva situazione amministrativa del territorio.

