San Marzano sul Sarno: nuovo asilo a Viale Roma con fondi PNRR

Dopo il cantiere di via Pendino, il Comune costruirà una seconda struttura per bambini 0-2 anni. 864mila euro per il benessere familiare

Un nuovo presidio educativo per le famiglie

Con un asilo nido già in costruzione in via Pendino, San Marzano sul Sarno si conferma tra i comuni più attivi nel costruire una rete di servizi educativi e sociali a misura di famiglia. Grazie alla partecipazione alla manifestazione d’interesse della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del PNRR, l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 864.000 euro per la realizzazione di un secondo asilo nido su Viale Roma, capace di accogliere altri 36 bambini tra 0 e 2 anni.

Il sindaco Andrea Annunziata ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando che la costruzione di nuovi spazi per l’infanzia rientra in una strategia più ampia che punta sulla riqualificazione urbana e sociale, sulla creazione di opportunità e sul sostegno reale alle famiglie: «Stiamo cambiando il volto della nostra città con opere concrete, guardando al futuro».

Una città in trasformazione: cantieri, servizi e futuro

Il vicesindaco Vincenzo Marrazzo, con delega ai lavori pubblici, ha commentato con entusiasmo l’evoluzione del territorio comunale: «Il sacrificio dei cittadini, alle prese con numerosi cantieri, sarà ampiamente ripagato. Siamo in piena trasformazione urbana, stiamo costruendo una San Marzano più moderna, più funzionale e più vicina ai bisogni quotidiani delle persone».

Secondo Marrazzo, il vero cambiamento non è solo fisico, ma culturale: «Vogliamo restituire alla nostra città uno spirito nuovo, dove l’asilo nido non è solo un edificio, ma il simbolo di una comunità che cresce insieme». Dall’opposizione alla maggioranza, Marrazzo ricorda come questa amministrazione stia imprimendo una svolta senza precedenti: «In passato mai si era visto tanto lavoro, tanta concretezza e tanta dedizione».

Orgoglio, partecipazione e una visione comune

La costruzione di due asili nido in pochi mesi rappresenta non solo un grande traguardo, ma anche una sfida educativa e sociale. È un modo per rigenerare il tessuto sociale, offrendo alle giovani coppie, ai genitori lavoratori e ai più piccoli un punto di riferimento sicuro e qualificato. Ma è anche un’azione che guarda al domani: «Lavorare per l’infanzia – aggiunge Marrazzo – significa investire sulle fondamenta del nostro futuro, e lo stiamo facendo con serietà, senza slogan né scorciatoie».

L’onestà amministrativa e la coerenza dell’azione politica di Andrea Annunziata – ribadisce ancora il vicesindaco – sono la garanzia di un’amministrazione che agisce senza condizionamenti e con un’unica priorità: il bene collettivo. «Sappiamo che ogni cantiere è un disagio, ma ogni disagio è anche la premessa per un cambiamento. Vogliamo essere un modello per l’Agro, e lo saremo».

Nuovi progetti in arrivo

Nel prossimo consiglio comunale potrebbero essere ufficializzati altri importanti interventi: San Marzano si prepara ad accogliere nuove opere pubbliche, nuovi finanziamenti e nuove opportunità. «La macchina comunale – conclude Marrazzo – funziona grazie all’impegno quotidiano di amministratori e uffici. E mentre qualcuno polemizza senza mai aver costruito nulla, noi lavoriamo. Non ci fermiamo. Questo è il tempo della concretezza. Questo è il tempo di San Marzano».

