Sparatoria a Scafati: pista della droga e allarme sicurezza in città

Una gambizzazione in pieno centro, sotto gli occhi di decine di persone, riaccende l’allarme sicurezza a Scafati. Giovedì sera, poco dopo le 20:30, G.V., pregiudicato residente nelle Palazzine e noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al ginocchio nei pressi del bar Alba, in via Martiri d’Ungheria.

Le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della tenenza di via Oberdan si concentrano proprio sull’ambiente dello spaccio di cocaina, ipotizzando un possibile regolamento di conti. Le immagini delle telecamere dei negozi della zona avrebbero ripreso l’intera scena: l’aggressore sarebbe entrato in azione a volto scoperto, davanti ad almeno una trentina di clienti e passanti.

Nonostante il colpo subito, la vittima ha raggiunto da sola il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove ha chiesto assistenza per la ferita. Ai medici ha riferito l’accaduto, ma ha dichiarato di non conoscere né il movente né l’autore dell’aggressione. I carabinieri, avvisati dal personale sanitario, si sono recati sul luogo indicato, dove è stato ritrovato un bossolo, confermando così la versione dell’uomo, nonostante la sua evidente reticenza.

Il clima di omertà che circonda l’episodio — simile ad altri verificatisi di recente — preoccupa profondamente le autorità.

“Omertà e camorra vanno a braccetto: non possiamo essere complici”, ha dichiarato il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, sottolineando come la zona a nord della provincia di Salerno, a ridosso del Napoletano, sia ormai terreno fertile per la criminalità organizzata e disorganizzata.

Il primo cittadino ha rilanciato l’appello a cittadini e istituzioni, affinché si agisca insieme contro la criminalità, valorizzando il ruolo della famiglia, della scuola, della Chiesa e della politica.

Anche le opposizioni hanno fatto sentire la loro voce.

Per Michele Grimaldi (PD), serve una svolta culturale oltre che politica: “Non è accettabile vivere in un contesto dove passeggiare rappresenta un rischio. Proporremo di rilanciare lo sportello anti-racket, le sentinelle sociali e di contrastare il gioco d’azzardo, primo introito della camorra.”

Fratelli d’Italia critica l’inefficacia del sistema di videosorveglianza comunale, mentre Francesco Carotenuto (Scafati Arancione) denuncia la mancata attuazione del “controllo civico del vicinato” approvato in Consiglio comunale e rilancia l’adesione al progetto “Strade sicure”.

L’episodio ha riacceso un dibattito politico e sociale non più rinviabile: quello sulla sicurezza urbana e sul contrasto reale alla criminalità.