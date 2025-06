Allarme truffa a Sarno: falso rappresentante Confcommercio chiede dati sensibili ai commercianti

A lanciare l’allerta è il sindaco Francesco Squillante, che in una nota ufficiale mette in guardia la cittadinanza

SARNO – Massima attenzione per i titolari di attività commerciali: in città si aggira una persona che si spaccia falsamente per rappresentante della Confcommercio locale, tentando di ottenere dati personali, indirizzi PEC e altre informazioni sensibili.

A lanciare l’allerta è il sindaco Francesco Squillante, che in una nota ufficiale mette in guardia la cittadinanza:

“Questa persona non ha alcun legame con la Confcommercio di Sarno. Invitiamo i commercianti a non fornire alcuna informazione e a rivolgersi immediatamente alle autorità in caso di contatto.”

Il primo cittadino ha inoltre chiarito che gli unici rappresentanti ufficiali riconosciuti da Confcommercio Sarno sono Francesco Grimaldi e Catello Pace. Ogni altra persona che si presenta a nome dell’associazione è da considerarsi un impostore.

Un tentativo di truffa pericoloso

Il comportamento del sedicente rappresentante rappresenta una grave violazione della privacy e un potenziale rischio per la sicurezza dei dati delle imprese locali. La richiesta di dati come la PEC (Posta Elettronica Certificata) potrebbe essere finalizzata a frodi informatiche o accessi non autorizzati ai sistemi aziendali.

L’appello dell’amministrazione

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini, in particolare i titolari di esercizi commerciali, a restare vigili e a segnalare immediatamente ogni episodio sospetto. Per chiarimenti o dubbi è possibile contattare direttamente gli uffici di Confcommercio Sarno.

“La collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per evitare che episodi del genere possano arrecare danni o mettere a rischio le nostre attività produttive”, ha sottolineato il sindaco Squillante.

Un monito chiaro: niente dati a sconosciuti, nemmeno se si presentano a nome di organizzazioni conosciute.