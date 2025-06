Pagani, danneggiato il parchimetro in via De Gasperi

Raid contro la sosta regolamentata

Atti vandalici ripetuti ai danni del nuovo parchimetro installato in via De Gasperi, a Pagani, nei pressi dell’ufficio postale. In pochi giorni sono stati registrati due episodi di danneggiamento e persino un tentativo di incendio ai danni del dispositivo per il pagamento della sosta. Un gesto ritenuto grave e insensato dall’amministrazione comunale, che vede in questi atti un attacco diretto al senso civico collettivo e al percorso di riorganizzazione urbana in atto.

Il nuovo sistema di parcheggi regolamentati in via De Gasperi rientra in un più ampio progetto di riqualificazione viaria, avviato dal Comune con il contributo della Polizia Municipale, dell’ufficio tecnico e della Sam, azienda speciale del Comune, su impulso del sindaco Lello De Prisco. A sostenere e monitorare il confronto con residenti e commercianti è stata anche l’assessore Luana Giammetta, con delega al Commercio e alla Polizia Municipale.

Un percorso condiviso che prosegue

L’obiettivo del progetto – condiviso anche con gli esercenti della zona – è favorire la rotazione dei parcheggi e migliorare il traffico su un’arteria centrale, che collega Pagani ai comuni limitrofi e ospita numerose attività commerciali. La nuova segnaletica, le aree di sosta e i dispositivi di pagamento sono stati predisposti per rispondere alle numerose segnalazioni dei cittadini.

«Atti vandalici del genere danneggiano tutti – ha dichiarato il sindaco De Prisco – non solo economicamente, ma anche sul piano culturale. Non è accettabile che qualcuno pensi che Pagani debba essere l’unica città senza regole minime di convivenza. Il costo della sosta è minimo e la nuova viabilità aiuterà l’intero quartiere» ha concluso il primo cittadino.

Indagini in corso e appello al rispetto

Il comando della Polizia Municipale ha avviato le indagini per individuare i responsabili del danneggiamento, e informerà l’autorità giudiziaria. L’episodio solleva ancora una volta il tema del rispetto degli spazi comuni e della necessità di rafforzare la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

Commercio e tradizione: al via il bando per la festa del Santo Patrono

Nel frattempo, il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in programma dal 1° al 5 agosto 2025.

Gli operatori interessati potranno fare domanda per la concessione temporanea attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it entro e non oltre il 7 luglio 2025. L’iniziativa riguarda il commercio alimentare e non alimentare di tipo itinerante (tipo B).

