Scontro tra tram e camion dei rifiuti in via Marina: paura ma nessun ferito

Mattinata movimentata a Napoli, dove un tram della linea 412 dell’ANM si è scontrato con un camion dei rifiuti dell’ASIA Napoli in via Marina dei Gigli, all’altezza del Ponte dei Francesi, nella zona orientale della città. L’impatto è stato violento, tanto da mandare in frantumi il parabrezza e un finestrino laterale del tram, ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore di lunedì 23 giugno. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Locale di Napoli, sotto il coordinamento del comandante Lucio Sarnacchiaro, per effettuare i rilievi e avviare le indagini del caso.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vigliena, ma la dinamica esatta è ancora in fase di accertamento. Gli agenti stanno lavorando per chiarire eventuali violazioni del diritto di precedenza e stanno raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

L’azienda ASIA ha confermato l’incidente in una nota ufficiale, rassicurando sul fatto che nessun dipendente né passeggero è rimasto ferito: “Abbiamo fornito la nostra piena collaborazione alle autorità per ogni verifica utile”, si legge nella comunicazione.

L’incidente ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti e turisti, creando temporanei rallentamenti alla circolazione per via degli automobilisti che si fermavano a osservare la scena. Alcuni curiosi hanno anche ripreso l’accaduto con i telefoni, contribuendo a diffondere rapidamente la notizia sui social.

Nel frattempo, il servizio su quella tratta del tram ha subito interruzioni e ritardi, in attesa della completa rimozione dei mezzi incidentati e del ripristino della sicurezza sulla linea.