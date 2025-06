Angri, scontro serale in via Cervinia: nessun ferito, ma cresce la rabbia dei residenti

Non sono mancati momenti di tensione tra i due automobilisti, che si sono affrontati verbalmente subito dopo l’impatto. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi e riportare la calma.

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Cervinia, dove due auto si sono scontrate intorno alle 19. L’urto ha provocato ingenti danni alle vetture, con frammenti sparsi sulla carreggiata, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che hanno controllato le condizioni dei conducenti, entrambi visibilmente scossi ma illesi. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale di Angri hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per stabilire le cause del sinistro. Secondo le prime informazioni, la velocità elevata e la mancanza di sistemi per moderare il traffico potrebbero aver avuto un ruolo determinante.

Non sono mancati momenti di tensione tra i due automobilisti, che si sono affrontati verbalmente subito dopo l’impatto. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi e riportare la calma, come riporta “vnews“

Via Cervinia è purtroppo conosciuta per la sua pericolosità: si tratta di una strada trafficata, priva di adeguate misure di sicurezza come dissuasori di velocità o segnaletica ben visibile. Più volte i residenti hanno chiesto alle istituzioni interventi concreti per ridurre i rischi, ma finora senza risultati tangibili.

L’incidente odierno si aggiunge a una serie di episodi simili, alimentando la frustrazione di chi vive nella zona. I cittadini chiedono ora un’azione immediata da parte del Comune per mettere in sicurezza un’arteria diventata, troppo spesso, teatro di pericolosi incidenti.