Ercolano, i volontari ripuliscono il Lido Arturo

ERCOLANO – Un sabato di impegno e senso civico sotto il sole di giugno: i volontari dell’associazione Hippocampus Ercolano si sono messi all’opera per ripulire l’arenile del Lido Arturo, restituendo decoro a una delle spiagge pubbliche della città troppo spesso lasciata nell’abbandono.

Armati di guanti, reti e sacchi, i volontari hanno raccolto rifiuti e detriti lasciati da chi, per abitudine o incuria, continua a sporcare un bene collettivo. Un gesto silenzioso, ma potente, che ha trovato il plauso di residenti e bagnanti, stanchi del degrado e desiderosi di vivere un litorale pulito e accogliente.

A commentare l’iniziativa è Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, da anni impegnato in battaglie per la tutela delle spiagge pubbliche:

“Quello che hanno fatto i volontari dell’associazione Hippocampus è un vero atto d’amore verso il proprio territorio. In un Paese in cui ci si è troppo spesso rassegnati al degrado, loro dimostrano che un’altra via è possibile”.

Borrelli ha ricordato anche l’impegno di Europa Verde per la difesa delle spiagge libere:

“Ci siamo battuti per restituire dignità a Mappatella Beach a Napoli, oggi diventata un fiore all’occhiello della città. Le spiagge pubbliche non devono essere sinonimo di abbandono, ma luoghi da vivere, curare e difendere. L’azione dei volontari di Ercolano mostra la via: non servono eroi, ma cittadini attivi e istituzioni presenti”.

L’iniziativa del Lido Arturo rappresenta un segnale concreto: la parte migliore della cittadinanza è pronta a fare la propria parte, ma ha bisogno di essere sostenuta. In un momento storico in cui la sfida tra inciviltà e rispetto per l’ambiente è più attuale che mai, piccoli gesti come questo assumono un grande valore collettivo.