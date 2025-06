Spaccio tra Pagani, Sarno e Nocera: 18 indagati a rischio processo per cocaina e marijuana

A seguito dell’istruttoria conclusa, sono 18 le persone indagate nell’inchiesta sul traffico di cocaina e marijuana nell’Agro nocerino‑sarnese, con Pagani, Sarno e Nocera tra i principali centri coinvolti .

L’indagine, che si basa su intercettazioni telefoniche, ambientali e riscontri investigativi, ha ricostruito una fitta rete di spaccio operante tra il 2017 e il 2018: centinaia di cessioni di stupefacenti ai clienti locali, con modalità consolidate e organizzate . Alcuni indagati erano riconosciuti come i referenti delle piazze di spaccio, mentre altri fungevano da pusher di quartiere.

In particolare, nella zona di Sarno è emersa una coppia che organizzava le vendite tramite telefonate, poi consegnando la droga in luoghi appartati o calandola da balconi. A San Valentino Torio sono stati documentati circa 20 episodi di spaccio, e a San Marzano sul Sarno i militari hanno scoperto vendite di cocaina ma anche episodi d’estorsione – minacce che imponevano vittime a versare somme quotidiane tra i 10 e i 20 euro, come riporta “Metropolis“.

Ad alcuni indagati è imputato anche il reato di ricettazione, in quanto in possesso di uno scooter rubato, e un tentativo fallito di rapina ai danni di una persona di origine extracomunitaria, simulando un controllo delle forze dell’ordine.

Il fascicolo, dopo la notifica della chiusura delle indagini, è ora pronto per l’eventuale rinvio a giudizio delle 18 persone. Non è emersa, per il momento, l’aggravante di tipo mafioso: le accuse sono state contestate in base alla loro responsabilità individuale, senza legami con organizzazioni criminali più ampie.