Angri, nuova area parcheggio gratuita in via Madonna delle Grazie

Una buona notizia per i cittadini di Angri: da oggi è attiva una nuova area parcheggio gratuita in via Madonna delle Grazie. Lo ha annunciato il sindaco Cosimo Ferraioli, sottolineando come si tratti di uno spazio strategico, a pochi passi dal centro e ben collegato ai principali servizi cittadini.

Il parcheggio, non custodito ma accessibile a tutti, sarà già fruibile da questa sera in occasione del concerto che chiuderà i festeggiamenti in onore di San Giovanni. Un’opportunità concreta per chi si sposta quotidianamente in città per lavoro, per accompagnare i figli a scuola o semplicemente per vivere Angri più comodamente.

“È un’area di tutti – ha dichiarato il sindaco – per questo chiedo attenzione e rispetto. Curarla, mantenerla pulita e utilizzarla con buon senso significa contribuire al bene comune”.