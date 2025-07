Castellammare, furti e vandalismi nel parcheggio della stazione: Smart smontata a pezzi in pieno giorno

L’ultimo episodio riguarda una Smart, lasciata regolarmente in sosta e ritrovata dal proprietario priva dei fanali posteriori e di altri componenti: l’auto è stata "smontata" pezzo dopo pezzo, in un’azione definita dai residenti come una vera e propria "cannibalizzazione".

Non si placano i casi di furti e atti vandalici nel parcheggio Metropark adiacente alla stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia. L’ultimo episodio riguarda una Smart, lasciata regolarmente in sosta e ritrovata dal proprietario priva dei fanali posteriori e di altri componenti: l’auto è stata “smontata” pezzo dopo pezzo, in un’azione definita dai residenti come una vera e propria “cannibalizzazione”.

A documentare quanto accaduto è stato un cittadino che ha assistito alla scena, condividendo anche alcune immagini sui social. Secondo la sua ricostruzione, a compiere il furto sarebbe stato un uomo in bicicletta, riconosciuto come uno dei parcheggiatori abusivi soliti a stazionare tra via De Gasperi e Corso Garibaldi.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di veicoli danneggiati o depredati proprio all’interno di questa area di sosta. Eppure, nonostante sia gestita da un operatore privato, la zona resta priva di un adeguato sistema di sorveglianza. Le denunce parlano di auto smontate anche in pieno giorno, senza alcun intervento immediato.

La situazione ha spinto il sindaco Luigi Vicinanza a intervenire formalmente, inviando due diffide alla società Metropark. Le richieste principali riguardano il ripristino di barriere d’accesso, casse automatiche e videosorveglianza, tutte misure ritenute indispensabili per restituire un minimo di sicurezza ai cittadini.