L’INPS chiede il rimborso del Bonus Nido: famiglie salernitane sul piede di guerra

Scoppia la protesta tra le famiglie di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, dopo che l’INPS ha inviato comunicazioni ufficiali per la restituzione integrale del Bonus Nido. Decine di genitori hanno ricevuto richieste di rimborso per somme che in alcuni casi superano i 10.000 euro, da versare entro soli 30 giorni.

A portare alla luce la vicenda è Piera Acito, madre lavoratrice, alla quale l’ente previdenziale ha chiesto di restituire circa 1.800 euro. “Parlano di indebita percezione, ma le domande sono state presentate seguendo scrupolosamente le procedure, con tutta la documentazione richiesta, regolarmente accettata dall’INPS”, denuncia.

“Ora ci ritroviamo a pagare per un errore non nostro. L’INPS ci dice che potremo rivalerci in futuro su eventuali responsabili, ma senza indicarne uno. È un paradosso amministrativo in cui la colpa collettiva ricade ingiustamente sul singolo”, aggiunge.

Il caso ha sollevato una forte ondata di indignazione tra i genitori coinvolti, che stanno valutando l’avvio di una class action legale per tutelare i propri diritti e ottenere chiarezza sull’intera gestione del bonus. “In un Paese che dice di voler sostenere la natalità e il lavoro femminile, ci ritroviamo puniti per aver cercato di costruire un futuro. È l’ennesima dimostrazione della scarsa tutela delle famiglie”, affermano alcuni genitori.

Dalle famiglie coinvolte parte un appello urgente a istituzioni, politica e mezzi d’informazione affinché intervengano per sospendere le richieste di rimborso e fare piena luce su quanto accaduto.