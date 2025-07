Lorenzo Insigne, addio al Toronto. Il procuratore: “Napoli? Mai dire mai”

Lorenzo Insigne è pronto a tornare protagonista nel calcio europeo. Dopo la rescissione consensuale con il Toronto FC, il suo agente Andrea D’Amico – intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla Giostra”, come riportato da Tuttonapoli.net – ha confermato il cambio di rotta: «Il club ha cambiato progetto e Lorenzo ha deciso di voltare pagina. È allenato, motivato, pronto per una nuova avventura. E sarà in Europa».

Il ritorno nel vecchio continente è certo, ma la destinazione resta top secret

Il rientro nel calcio europeo è ormai deciso, ma il nome del nuovo club è ancora un’incognita: «È presto per dirlo – ha detto D’Amico – ma Insigne è in ottime condizioni fisiche e mentali. Le sue qualità tecniche sono fuori discussione, è pronto per rimettersi in gioco ad alti livelli».

Nazionale? “Non so se è l’obiettivo, ma la qualità conta ancora”

Alla domanda su un possibile ritorno in maglia azzurra, l’agente ha risposto con cautela: «Non so se c’è questo obiettivo dietro la sua scelta. Lorenzo vive il calcio in modo totalizzante. E in un contesto sempre più fisico, la qualità può ancora fare la differenza».

Rimpianto Napoli e lo scudetto mancato: “Mai dire mai”

D’Amico ha anche accennato al passato del fantasista con il Napoli: «Vincere lo scudetto con la maglia del Napoli sarebbe stato il coronamento della sua carriera. Ma mai dire mai».

Osimhen tra rinnovo e cessione: “È un bel quiz”

Non è mancato un commento sul futuro di Victor Osimhen, con contratto in scadenza nel 2026 e al centro delle voci di mercato: «È un bel quiz – ha detto D’Amico – perché o si cede ora oppure si rischia di perderlo a parametro zero. In Arabia tutto è possibile: amori rapidi e separazioni altrettanto rapide. Bisognerà vedere quanto sarà interessante l’offerta per il Napoli. È un mercato imprevedibile, ma molto ricco».