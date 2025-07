Maxi truffa fiscale tra sei regioni: 15 arresti, a capo un ingegnere salernitano

Le società, intestate a prestanome per nascondere la reale regia criminale, venivano utilizzate per la compensazione illecita di contributi previdenziali e imposte per oltre 11 milioni di euro.

Un’articolata indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha portato alla scoperta di una vasta rete criminale dedita a una truffa fiscale milionaria, con ramificazioni in sei regioni italiane. L’operazione, condotta con il supporto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e dello SCICO, ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari personali: 3 persone sono finite in carcere, 12 ai domiciliari.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni fiscali. L’organizzazione, attiva soprattutto tra Firenze, Prato e Salerno, operava attraverso una rete di società “cartiere” utilizzate per generare fittizi crediti d’imposta, soprattutto legati a progetti falsi di “Ricerca e Sviluppo”.

Tra i promotori del sistema, figura un ingegnere salernitano considerato il vertice dell’organizzazione. È lui che, secondo gli inquirenti, redigeva progetti di alta tecnologia (intelligenza artificiale, blockchain, materiali biodegradabili) completamente inventati, con il solo scopo di ottenere agevolazioni fiscali. A supportarlo, un commercialista pratese che curava bilanci falsi e documentazione contabile di copertura.

Le società, intestate a prestanome per nascondere la reale regia criminale, venivano utilizzate per la compensazione illecita di contributi previdenziali e imposte per oltre 11 milioni di euro. Il gruppo utilizzava anche strutture estere – in Bulgaria, Repubblica Ceca e Malta – per il trasferimento dei fondi, servendosi di fittizi contratti di consulenza.

L’indagine ha messo in luce non solo l’estrema articolazione della rete, ma anche la sua pericolosità: il capo dell’organizzazione avrebbe persino minacciato di assoldare killer contro imprenditori riluttanti a partecipare al sistema truffaldino.

Tra le attività criminali scoperte, anche la frode ai danni dello Stato durante il periodo pandemico: attraverso fatturazioni false per spese di sanificazione, il gruppo accedeva a crediti d’imposta previsti per l’emergenza Covid.

L’associazione, secondo la DDA, era strutturata con ruoli ben definiti, linguaggi in codice e precise misure di sicurezza. Professionisti, ingegneri e commercialisti agivano in modo coordinato per rendere ogni operazione il più credibile possibile. L’inchiesta ha acceso i riflettori su un vero e proprio “sistema” parallelo capace di infiltrarsi nei meccanismi fiscali dello Stato italiano.