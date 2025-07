Paestum Pizza Fest 2025: quattro serate di gusto e cultura ai piedi dei Templi

La magia senza tempo dei templi di Paestum incontra per il terzo anno l’eccellenza dell’arte bianca. Dal 24 al 27 luglio 2025 torna uno degli eventi più attesi dell’estate: il Paestum Pizza Fest, organizzato da Erre Erre Eventi, che si terrà nella suggestiva cornice del NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, simbolo di archeologia industriale recuperata e rinata a nuova vita culturale.

Un viaggio nei sapori del Cilento

Quattro serate dedicate alla buona tavola, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio: il festival celebra la biodiversità alimentare del Cilento, culla della Dieta Mediterranea e cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tradizione e innovazione si incontrano per dare vita a un’esperienza autentica e coinvolgente.

Le protagoniste: le migliori pizzerie del Sud

Gli ideatori Roberto Jannelli e Rosario Augusto promettono un’edizione ancora più ricca: «Oltre alle eccellenze campane, accoglieremo pizzerie di rilievo provenienti da tutto il Sud Italia. Ogni sera, i visitatori potranno assaporare pizze diverse, in un percorso gastronomico unico.»

Novità e ospiti speciali

Errico Porzio , amatissimo pizzaiolo napoletano, lancerà in anteprima una pizza pensata per i più piccoli.

Antonella Amodio, giornalista enogastronomica, presenterà il suo nuovo libro sull’abbinamento tra pizza e vino, con una degustazione speciale di rosati e pizze d’autore.

Dirette, talk e ospiti del mondo pizza

Nell’Area Talk, ogni sera si alterneranno interviste, dibattiti e collegamenti in diretta con RCS75. Un format dinamico, tra backstage, curiosità e approfondimenti con pizzaioli, influencer, esperti del settore e personaggi del mondo dello spettacolo.

Relax e degustazioni nell’Area Lounge

Firmata da Pama Arredamenti e Perrella Network, l’Area Lounge accoglierà ospiti e partner in uno spazio elegante dove vivere momenti di relax e scoprire abbinamenti gourmet, showcooking e specialità cilentane.

Musica, spettacolo e solidarietà

Ogni serata sarà accompagnata da performance musicali tra folk, jazz e funky. Confermato anche l’impegno sociale con il protocollo Zero Spreco, realizzato in collaborazione con il Banco Alimentare Campania per donare il cibo in eccesso alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà.

Biglietti e info utili

Il Menu Pizza Fest (15 €) comprende:

1 pizza intera

1 bibita

1 gelato o dolce

1 amaro o limoncello

Prevendite attive su www.postoriservato.it

Parcheggio ampio e gratuito per tutti i visitatori.