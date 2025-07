Napoli, anziano aggredito da un lavavetri in via Vespucci: arrestato 23enne

Un semplice gesto di rifiuto si è trasformato in violenza nel cuore di Napoli. È accaduto in via Vespucci, all’angolo con via Toscano, dove un 78enne è stato aggredito da un lavavetri dopo aver detto “no” alla pulizia del suo parabrezza.

Tutto è iniziato quando il semaforo è diventato rosso. Un giovane di 23 anni, originario del Ghana, si è avvicinato alle auto ferme per offrire il lavaggio dei vetri. Il primo veicolo in fila era guidato da un anziano che, con un semplice gesto della mano e l’attivazione dei tergicristalli, ha espresso il suo disinteresse.

Il giovane, però, non si è arreso. L’anziano ha quindi abbassato il finestrino per ribadire il rifiuto a parole, ma la reazione è stata brutale: il 23enne ha stretto la spazzola e lo ha colpito con forza. Il 78enne ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e allertato i carabinieri. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti rapidamente e hanno individuato l’aggressore poco lontano. Dopo un tentativo di resistenza, il giovane è stato bloccato e arrestato.

Attualmente si trova in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato. Dovrà rispondere delle accuse di violenza privata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.